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Михаил Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги

Михаил Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги
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Блогер и владелец футбольной медиакоманды Lit Energy Михаил Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после того, как ему присудили 13 суток отбывания наказания за инцидент на матче Кубка Медиалиги.

«Телефон забрали и выдавали только кнопочный, который давали на 15 минут на звонки. Общения не хватало с людьми, само собой. Но я воспринял это для себя как ретрит, просветление. Для меня нужно было выйти из изолятора улучшенной версией Миши Литвина.

Что я мог для этого предпринять? Каждый день тренировки. Мне в передачке отправили коврик, на котором я [качал] пресс каждый день, спину качал, отжимался. В один день я себе сделал челлендж — тысячу раз нужно отжаться за день. Сделал. Это оказывается не так тяжело было.

Я ни разу в жизни книгу не читал. Прочитал книгу целую, 680 страниц, братан! [Столько] тезисов выделил для себя оттуда, столько цитат выдал! Даже название не скажу, чтобы когда я цитаты из этой книги буду говорить, думали, что это мои цитаты», — приводит слова Литвина Sport24 со ссылкой на телеграм-канал «Медийка».

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