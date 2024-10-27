Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Химок» Корредера назвал имя самого успешного партнёра по академии «Барселоны»

Игрок «Химок» Корредера назвал имя самого успешного партнёра по академии «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера ответил на вопрос, кто из его партнёров по академии «Барселоны» вырос в звезду мирового масштаба. В системе сине-гранатовых футболист пробыл с 2004 по 2015 год.

«Пожалуй, Адама Траоре. Выступал за «Барселону» и сборную Испании, с 2015 года играет в клубах АПЛ. У меня с ним дружеские отношения, замечательный человек.

Кто не сумел реализовать свой высокий потенциал? В «Ла Масии» я видел невероятных талантов, которые по каким-то причинам едва закрепились в футболе или даже не дошли до профессионального уровня. Есть множество факторов, влияющих на карьеру. Наш путь зачастую сложнее, чем хочется, но за мечту всегда нужно бороться и верить в неё», — приводит слова Корредеры пресс-служба «Химок» на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Игрок «Химок» Корредера поделился воспоминаниями о времени в академии «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android