Игрок «Химок» Корредера назвал имя самого успешного партнёра по академии «Барселоны»

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера ответил на вопрос, кто из его партнёров по академии «Барселоны» вырос в звезду мирового масштаба. В системе сине-гранатовых футболист пробыл с 2004 по 2015 год.

«Пожалуй, Адама Траоре. Выступал за «Барселону» и сборную Испании, с 2015 года играет в клубах АПЛ. У меня с ним дружеские отношения, замечательный человек.

Кто не сумел реализовать свой высокий потенциал? В «Ла Масии» я видел невероятных талантов, которые по каким-то причинам едва закрепились в футболе или даже не дошли до профессионального уровня. Есть множество факторов, влияющих на карьеру. Наш путь зачастую сложнее, чем хочется, но за мечту всегда нужно бороться и верить в неё», — приводит слова Корредеры пресс-служба «Химок» на своём официальном сайте.