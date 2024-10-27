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Александр Мостовой не стал называть поражение «Реала» от «Барселоны» унижением

Александр Мостовой не стал называть поражение «Реала» от «Барселоны» унижением
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Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:0.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Результат «эль класико» удивил не только меня, но и всех людей, которые смотрели этот футбол. Если бы до матча мне сказали, что «Барселона» обыграет «Реал» на выезде со счётом 4:0, я бы ответил: «Вы чего? Сумасшедшие?» В первом тайме мы увидели сумасшедший футбол с кучей моментов. Каждая атака заканчивалась голевым моментом.

Мы увидели шикарный футбол. После трёх забитых мячей стало ясно, что «Реал» поникший. Но для «Реала» такое поражения нельзя назвать унижением. Если вспомнить, такие результаты были зачастую в эпоху Месси. Думаю, все остались довольны, кроме «Реала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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