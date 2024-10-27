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«Химки» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Химки» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Стартовые составы команд.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Джикия, Филин, Ориньо, Мирзов, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный.

«Динамо»: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Гомес.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Динамо» заработало 23 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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