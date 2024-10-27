Брызгалов: когда «Спартак» выигрывал, все говорили, что будут бороться за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов поделился мнением о нынешней игровой форме красно-белых.

«За «Спартаком» слежу. Также слежу за результатами всех в РПЛ. Возможно, сейчас у «Спартака» спад. Когда мы с ними играли, они хорошо шли. Когда «Спартак» выигрывал, все говорили, что эта команда будет бороться за чемпионство. Сейчас небольшой спад, и сразу говорят, что это середняк. Бывает так у команд», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 19 очков и на текущий момент занимает шестое место.

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