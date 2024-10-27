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Перес потерял доверие к Анчелотти и намерен ускорить приход Алонсо в «Реал» — Sport.es

Перес потерял доверие к Анчелотти и намерен ускорить приход Алонсо в «Реал» — Sport.es
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес активизировал процесс прихода в клуб испанского специалиста Хаби Алонсо, возглавляющего «Байер», после поражения «сливочных» в матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4). Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

По информации источника, на текущий момент доверие Переса к главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти подорвано. Итальянский специалист давал гарантии президенту «Королевского клуба», что команда «станет непобедимой» после прихода нападающего Килиана Мбаппе минувшим летом. Также Анчелотти настоял на продлении контракта с левым защитником Ферланом Менди, хотя «Реал» не планировал делать этого. Разгромное поражение в игре с «Барселоной» только усугубило ситуацию.

Контракт Алонсо с «Байером» действует до 2026 года, однако в нём есть пункт, позволяющий ему покинуть немецкий клуб уже грядущим летом, чем хочет воспользоваться Перес.

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