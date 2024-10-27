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Сёмин: Карпину не стоит даже думать об отставке из «Ростова», он погорячился

Сёмин: Карпину не стоит даже думать об отставке из «Ростова», он погорячился
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин отреагировал на высказывание наставника «Ростова» Валерия Карпина после поражения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:3) о том, что его посещают мысли об отставке.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«После поражения просто бывает такое настроение. Не стоит об этом даже ему и думать. Команда его развивается, она находится на достаточно хорошем уровне, но не хватает какого‑то небольшого штришка, чтобы двинуться в лидеры. Поэтому я бы не стал горячиться на его месте. Карпин погорячился», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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