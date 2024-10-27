Гендиректор «Дубай Юнайтед»: Квинси Промес — киллер. Он делает разницу

Генеральный директор ФК «Дубай Юнайтед» Илья Чебану прокомментировал дебют экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса за дубайский клуб.

«Я рад за игру, которая команда показала в целом. В соперниках был прямой конкурент за выполнение задачи по выходу в Про-Лигу — «Хатта» выступала там в прошлом сезоне, но вылетела. На данный момент нельзя сравнивать наши коллективы. Поэтому есть радость от первой победы, от игры, которую команда показала. Что касается Квинси, мы понимаем, что это очень сильный игрок, который делает разницу, которому не нужно время на адаптацию, который сам по себе киллер. Он всегда играет результативно. У нас линия атаки полностью составлена из легионеров, ребята тренируются вместе с 5 сентября, и острота от всей группы атаки была на хорошем уровне. Квинси в первом тайме и попал в штангу, и забил — хорошо начал. Нужно так продолжать. Есть радость за такой дебют. Но это его работа, именно поэтому мы его и брали. Любой другой клуб рассчитывал бы на него в таком же ключе», — приводит слова Чебану «РБ Спорт».