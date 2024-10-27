Дрогба: Месси и Роналду будет не хватать на церемонии вручения «Золотого мяча»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался об отсутствии футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси в списке номинантов на награду «Золотой мяч» впервые с 2003 года.

«Мы будем скучать по Месси и Криштиану, но я думаю, что многие игроки будут рады узнать, что их шансы завоевать «Золотой мяч» возрастут с уходом этих двух легенд», — приводит слова Дрогба Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси является восьмикратным обладателем награды «Золотой мяч». Последний раз аргентинский нападающий получил этот приз в 2023 году. Роналду завоёвывал «Золотой мяч» пять раз, последний из которых в 2017 году.

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