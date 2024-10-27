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«Пари НН» — «Спартак»: Бонгонда вывел гостей вперёд на 68-й минуте

«Пари НН» — «Спартак»: Бонгонда вывел гостей вперёд на 68-й минуте
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В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари НН» и московский «Спартак». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

На 68-й минуте матча нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне РПЛ эти команды дважды встречались между собой. Во встрече 12-го тура победу одержал «Спартак» (2:0), а в игре в рамках 27-го тура была зафиксирована ничья (0:0).

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

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