Тетрадзе: сборной России нужно держать свой престиж и марку

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборными Сирии и Брунея.

«Сборная России испытывает дефицит международных матчей — любая игра очень важна. Это важно, чтобы сплотить команду и не потерять атмосферу, которая была и есть. Любой соперник, который играет против сборной России, будет выходить на матч с настроем.

Возможно, что в матче с Брунеем будет разгром со стороны нашей команды. Но самое главное, чтобы в этом матче футболисты сборной России были серьёзно настроены. Обычно против таких команд игроки расслабляются и им намного сложнее становится играть, если ты не настроился должным образом. Наши футболисты это прекрасно понимают и сделают всё, чтобы порадовать болельщиков. Ну а также нужно держать свой престиж и марку», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.