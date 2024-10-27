«Спартак» одержал уверенную победу над «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ
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Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68' 0:2 Николсон – 90+3'
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет
Первый гол в матче бы забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых.
На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.
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