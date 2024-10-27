Рахимов — о слухах об увольнении: маленькие собаки лают за спиной, а волки смотрят в лицо

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно слухов о его возможном увольнении из казанского клуба.

— Что эта победа [в матче с «Оренбургом»] значит для вас?

— Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 27 октября, «Рубин» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. При этом после первого тайма казанский клуб уступал со счётом 0:1.

После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место.

Материалы по теме «Рубин» может уволить Рахимова по итогам матча с «Оренбургом»

Самые титулованные футбольные клубы России: