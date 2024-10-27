Рахимов — о слухах об увольнении: маленькие собаки лают за спиной, а волки смотрят в лицо
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно слухов о его возможном увольнении из казанского клуба.
— Что эта победа [в матче с «Оренбургом»] значит для вас?
— Для меня все матчи важны. Если вы имеете в виду то, что пишут и говорят… Знаете, маленькие собаки всё время лают за спиной, а волки смотрят в лицо, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 27 октября, «Рубин» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл «Оренбург» со счётом 2:1. При этом после первого тайма казанский клуб уступал со счётом 0:1.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27' 1:1 Ходжа – 48' 1:2 Ходжа – 87'
После 13 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место.
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