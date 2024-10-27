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«Не думаю, что над Карпиным висит топор». Непомнящий — о возможной отставке из «Ростова»

«Не думаю, что над Карпиным висит топор». Непомнящий — о возможной отставке из «Ростова»
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«Ростов» иногда пропускает не по делу, но раз за разом привозит сам себе. Уже вратари кричат: «Валерий Георгиевич, давайте поиграем через длинные передачи!» На этом уже много раз погорели. Вчера смотрел матч «Реал» — «Барселона». Вратари не стесняются выбивать мяч вперёд на свободные зоны, создавая моменты. Это одни из лучших команд в мире. А мы почему-то начинаем играть через короткие передачи, теряя много мяч.

«Ростов» играет неплохо, но много «привозит». У команды уже психологическое состояние не на нужном уровне. Но какие разговоры об отставке Карпина? Насколько знаю, «Ростов» находится не в самых роскошных финансовых условиях. Не думаю, что над Карпиным висит топор», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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