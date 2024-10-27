«Не думаю, что над Карпиным висит топор». Непомнящий — о возможной отставке из «Ростова»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«Ростов» иногда пропускает не по делу, но раз за разом привозит сам себе. Уже вратари кричат: «Валерий Георгиевич, давайте поиграем через длинные передачи!» На этом уже много раз погорели. Вчера смотрел матч «Реал» — «Барселона». Вратари не стесняются выбивать мяч вперёд на свободные зоны, создавая моменты. Это одни из лучших команд в мире. А мы почему-то начинаем играть через короткие передачи, теряя много мяч.

«Ростов» играет неплохо, но много «привозит». У команды уже психологическое состояние не на нужном уровне. Но какие разговоры об отставке Карпина? Насколько знаю, «Ростов» находится не в самых роскошных финансовых условиях. Не думаю, что над Карпиным висит топор», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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