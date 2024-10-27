Илич: у «Спартака» в России больше всего болельщиков, но «Зенит» — главный клуб страны

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мыслями о том, какой футбольный клуб является самым главным в России.

«Нужно понимать, что «Спартак» — один из самых больших и известных клубов в России. У них больше болельщиков, чем у любого другого клуба. Но в последние 10-15 лет главным клубом страны является «Зенит», они завоевали куда больше трофеев, чем «Спартак». Однако если брать с точки зрения истории, «Спартак» один из лучших клубов России», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Напомним, Илич возглавлял «Пари НН» пять месяцев. За это время клуб успел провести 22 матча под руководством сербского специалиста, в которых потерпел 14 поражений, четыре раза сыграл вничью, а также одержал четыре победы.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Зенит» с 29 очками после 12 игр находится на втором месте.