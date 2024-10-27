В «Реале» определили основные проблемы команды после поражения в «эль класико» — Marca
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В тренерском штабе мадридского «Реала» выявили основные проблемы, которые проявились во время матча 11-го тура чемпионата Испании, где «сливочные» разгромно проиграли «Барселоне» (0:4). Об этом сообщает Marca.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
По информации источника, в клубе вызывают беспокойство физические кондиции футболистов, а также отсутствие возможности качественного восстановления.
Перед матчем с «Барселоной» игроки «Реала» отрабатывали, как взаимодействовать с высокой линией обороны сине-гранатовых, чтобы не оказываться в положении «вне игры». Однако во время встречи с каталонским клубом игроки «сливочных» теряли концентрацию и не выполняли необходимые требования, что также вызывает беспокойство в «Реале».
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