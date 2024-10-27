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Валерий Овчинников: проиграть «Спартаку» — это не критично, у меня есть вера в «Пари НН»

Валерий Овчинников: проиграть «Спартаку» — это не критично, у меня есть вера в «Пари НН»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Что даст Гончаренко, чтобы «Пари НН» достойно выступил в этом чемпионате? Нужно так ставить вопрос. Проиграть «Спартаку» — это не критично. Хотя «Спартак» сейчас в своём не самом лучшем варианте. У меня есть вера в «Пари НН». О работе Гончаренко пока рано делать выводы. Когда закончится первая часть чемпионата, тогда можно будет делать выводы. Я очень надеюсь, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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