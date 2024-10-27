Валерий Овчинников: проиграть «Спартаку» — это не критично, у меня есть вера в «Пари НН»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

«Что даст Гончаренко, чтобы «Пари НН» достойно выступил в этом чемпионате? Нужно так ставить вопрос. Проиграть «Спартаку» — это не критично. Хотя «Спартак» сейчас в своём не самом лучшем варианте. У меня есть вера в «Пари НН». О работе Гончаренко пока рано делать выводы. Когда закончится первая часть чемпионата, тогда можно будет делать выводы. Я очень надеюсь, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.