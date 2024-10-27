Игрок «Химок» Корредера рассказал о различиях между российским и испанским футболом

Полузащитник подмосковных «Химок» Алекс Корредера поделился мыслями об отличиях российского футбола от испанского.

«Есть некоторые важные различия. В России всё происходит очень быстро, матчи требуют сильной физической подготовки. Команды не любят контролировать мяч, поэтому он постоянно ходит вперёд-назад. В Испании наоборот: тактика на высоте, но темп более низкий», — приводит слова Корредеры пресс-служба «Химок» на своём официальном сайте.

Испанец является воспитанником каталонской «Барселоны», в системе сине-гранатовых Алекс пробыл с 2004 по 2015 год. Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды, проведя в сумме 118 матчей и отметившись тремя голами и шестью голевыми передачами.