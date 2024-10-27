«Факел» обратится в ЭСК и КДК РФС по красной карточке Сенхаджи в матче с ЦСКА

В пресс-службе «Факела» заявили, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) и Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) относительно красной карточки защитника Райана Сенхаджи, которую он получил в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Факел» будет добиваться отмены красной карточки, которую арбитр Кирилл Левников показал защитнику сине-белых Райану Сенхаджи на 66-й минуте встречи со столичным ЦСКА. Соответствующее заявление будет подано в ЭСК и КДК», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Факела».

Самые титулованные футбольные клубы России: