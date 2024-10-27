Мор: «Спартак» сыграл рационально, с «Пари НН» Гончаренко мало кому удастся играть красиво

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

«Не самая яркая игра в исполнении «Спартака», но для меня она такой и ожидалась. При Гончаренко «Пари НН» хорошо и дисциплинированно играет в обороне, мало позволяет создавать моменты. После поражения от «Краснодара» было понятно, что «Спартак» будет играть осторожно. При этом у «Спартака» получилось не позволить «Пари НН» ничего создать у своих ворот.

Два гола «Спартака» — «привозы» «Пари НН»: сначала вратаря, а потом — ошибка защитника. Но «Спартак» сыграл рационально и на результат. Замена в концовке с перестроением схемы на пять защитников говорит о том, что «Спартаку» очень была нужна эта победа — они её добились. Да, не при самой красивой игре, но при Гончаренко с «Пари НН» мало кому удастся играть красиво», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.