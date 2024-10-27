Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: «Спартак» сыграл рационально, с «Пари НН» Гончаренко мало кому удастся играть красиво

Мор: «Спартак» сыграл рационально, с «Пари НН» Гончаренко мало кому удастся играть красиво
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Не самая яркая игра в исполнении «Спартака», но для меня она такой и ожидалась. При Гончаренко «Пари НН» хорошо и дисциплинированно играет в обороне, мало позволяет создавать моменты. После поражения от «Краснодара» было понятно, что «Спартак» будет играть осторожно. При этом у «Спартака» получилось не позволить «Пари НН» ничего создать у своих ворот.

Два гола «Спартака» — «привозы» «Пари НН»: сначала вратаря, а потом — ошибка защитника. Но «Спартак» сыграл рационально и на результат. Замена в концовке с перестроением схемы на пять защитников говорит о том, что «Спартаку» очень была нужна эта победа — они её добились. Да, не при самой красивой игре, но при Гончаренко с «Пари НН» мало кому удастся играть красиво», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спартак» одержал уверенную победу над «Пари НН» в матче 13-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android