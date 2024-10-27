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Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

Тренер «Спартака» Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович остался доволен игрой московской команды в матче 13‑го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идём вперёд. Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнёрами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.

Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провёл свой лучший матч за период моей работы со «Спартаком». Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке.

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