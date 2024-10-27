Руслан Литвинов высказался о победе «Спартака» над «Пари НН»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Достаточно тяжёлая игра. Поле не позволяло играть в короткий пас, пытаться выходить за счёт передач. Использовали длинные пасы при выходе из обороны. Доволен тем, что выиграли. Где-то не реализовали свои стопроцентные моменты, а реализовали спорные моменты», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке.