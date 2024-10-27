Литвинов: актёрские способности Мартинса? В моменте с пенальти он действовал по ситуации
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Игрок «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче 13-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) с участием одноклубника Кристофера Мартинса.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68' 0:2 Николсон – 90+3'
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет
— У Мартинса лучшие актёрские способности в команде?
— Не знаю. Момент с пенальти видел. Думаю, он действовал по ситуации. Понимал, что не успевает до мяча, и пытался как-то зацепиться за момент», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Первый гол в матче бы забит на 68-й минуте. Отличился нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 90+2-й минуте ямайский нападающий Шамар Николсон забил второй мяч красно-белых.
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