«Чайка» обыграла «Аланию» в результативном матче Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. «Чайка» одержала победу со счётом 3:2.

На 14-й минуте открыл счёт в матче игрок «Чайки» Никита Маляров. На 36-й минуте забил полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. На 38-й минуте отличился нападающий «Чайки» Владислав Руденко. На 61-й минуте Руденко оформил дубль. На 90+5-й минуте отметился голом игрок «Алании» Ибрагим Цаллагов.

После этого матча «Чайка» набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» идёт 13-й с 17 очками.