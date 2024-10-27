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«Чайка» обыграла «Аланию» в результативном матче Первой лиги

«Чайка» обыграла «Аланию» в результативном матче Первой лиги
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Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра проходила на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. «Чайка» одержала победу со счётом 3:2.

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
0:1 Маляров – 14'     1:1 Хадарцев – 36'     1:2 Руденко – 39'     1:3 Руденко – 61'     2:3 Цаллагов – 90+5'    

На 14-й минуте открыл счёт в матче игрок «Чайки» Никита Маляров. На 36-й минуте забил полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев. На 38-й минуте отличился нападающий «Чайки» Владислав Руденко. На 61-й минуте Руденко оформил дубль. На 90+5-й минуте отметился голом игрок «Алании» Ибрагим Цаллагов.

После этого матча «Чайка» набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» идёт 13-й с 17 очками.

Турнирная таблица Первой лиги
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