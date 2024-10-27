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Руслан Литвинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Руслан Литвинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, начало в 20:45 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С ЦСКА будет интересная игра. В каждом сезоне ждём таких матчей с сильным соперником. Посмотрим, кто победит. Все подойдут в хорошей форме к этой игре. Будет целый недельный цикл — это время подготовиться и разобрать соперника. Надеюсь, будет интересная игра. Понятно, что болельщиков интересует большое количество голов, но для нас самое главное — победа», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 24 очка.

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