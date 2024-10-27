Руслан Литвинов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Игра состоится 2 ноября, начало в 20:45 мск.

«С ЦСКА будет интересная игра. В каждом сезоне ждём таких матчей с сильным соперником. Посмотрим, кто победит. Все подойдут в хорошей форме к этой игре. Будет целый недельный цикл — это время подготовиться и разобрать соперника. Надеюсь, будет интересная игра. Понятно, что болельщиков интересует большое количество голов, но для нас самое главное — победа», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 24 очка.