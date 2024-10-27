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Руслан Литвинов: Бруней знаю, ожидать других соперников сборной России нет смысла

Руслан Литвинов: Бруней знаю, ожидать других соперников сборной России нет смысла
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что ждёт вызова в сборную России.

«Конечно, жду вызов в сборную. Но не хочу загадывать, потому что впереди матч с ЦСКА — все мысли только об этой игре. Без разницы, с каким соперником сборной. Все знают ситуацию. Ожидать других соперников нет смысла. Бруней знаю», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, национальная команда России на ноябрьском сборе встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября 2024 года. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

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