Защитник «Спартака» Литвинов: не мог представить, что сыграю против Пьянича

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от предстоящей встречи с ЦСКА в рамках 14-го тура РПЛ, за который играет Миралем Пьянич. Игра состоится в субботу, 2 ноября, начало в 20:45 мск.

«Не мог представить, что сыграю против Пьянича. Он мировая звезда. Но я не буду на этом зацикливаться, потому что уже играли против великих футболистов. Когда выходишь на поле, уже без разницы», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.