Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев не стал удалять Терехова в матче с «Динамо»
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему рефери Василий Казарцев не стал удалять защитника «Химок» Сергея Терехова в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо». На момент выхода новости счёт в игре между химчанами и бело-голубыми 2:2.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28' 1:1 Вера – 30' 2:1 Бакаев – 45+1' 2:2 Фернандес – 45+3' 2:3 Артур – 50' 2:4 Нгамалё – 73' 3:4 Кутицкий – 75'
«Нормальный подкат от Терехова, он играет в мяч, а уже потом по инерции попадает в соперника. Отбор жестковатый, но правильный, тут вообще нарушения не было. Подкат выполнен правильно, тут нет безрассудного действия – сначала Терехов играет в мяч, а потом идёт игровое столкновение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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