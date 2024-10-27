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Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев не стал удалять Терехова в матче с «Динамо»

Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев не стал удалять Терехова в матче с «Динамо»
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему рефери Василий Казарцев не стал удалять защитника «Химок» Сергея Терехова в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо». На момент выхода новости счёт в игре между химчанами и бело-голубыми 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Нормальный подкат от Терехова, он играет в мяч, а уже потом по инерции попадает в соперника. Отбор жестковатый, но правильный, тут вообще нарушения не было. Подкат выполнен правильно, тут нет безрассудного действия – сначала Терехов играет в мяч, а потом идёт игровое столкновение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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