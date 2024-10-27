Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев не стал удалять Терехова в матче с «Динамо»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему рефери Василий Казарцев не стал удалять защитника «Химок» Сергея Терехова в матче 13-го тура чемпионата России с «Динамо». На момент выхода новости счёт в игре между химчанами и бело-голубыми 2:2.

«Нормальный подкат от Терехова, он играет в мяч, а уже потом по инерции попадает в соперника. Отбор жестковатый, но правильный, тут вообще нарушения не было. Подкат выполнен правильно, тут нет безрассудного действия – сначала Терехов играет в мяч, а потом идёт игровое столкновение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.