Руслан Литвинов рассказал, с какими кумирами хотел бы сыграть в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу своих кумиров из игроков красно-белых.

— С кем бы из своих кумиров хотел бы сыграть в «Спартаке»?

— Пытаешься равняться на своих кумиров. Если в полузащите, то это Родри. Эталоном игры центрального защитника для меня был Серхио Рамос, потому что он лидер. Все ошибаются и у всех бывают плохие матчи, но его поведение на поле заслуживает уважения. Если он придёт, я точно не расстроюсь (смеётся), — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.