Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Самое важное, что мы победили. Но была тяжёлая игра для обеих команд. «Пари НН» очень хорошо играл. Я не хочу искать оправданий в виде некачественного газона, потому что обе команды играли в равных условиях. Самое главное, что мы сохраняли спокойствие, дождались первого гола и победили», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.