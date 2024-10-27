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Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Самое важное, что мы победили. Но была тяжёлая игра для обеих команд. «Пари НН» очень хорошо играл. Я не хочу искать оправданий в виде некачественного газона, потому что обе команды играли в равных условиях. Самое главное, что мы сохраняли спокойствие, дождались первого гола и победили», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

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