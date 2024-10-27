Николсон: голы в ворота «Пари НН» придадут «Спартаку» мотивации перед дерби с ЦСКА
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о значимости голов в ворота «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68' 0:2 Николсон – 90+3'
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет
«Не считаю, что есть проблемы с реализацией и тяжело забивать, но принять верное решение бывает нелегко. Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы. Надеюсь, голы, которые мы забили «Пари НН», придадут мотивации перед дерби с ЦСКА», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 22 очка.
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