Николсон: голы в ворота «Пари НН» придадут «Спартаку» мотивации перед дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о значимости голов в ворота «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не считаю, что есть проблемы с реализацией и тяжело забивать, но принять верное решение бывает нелегко. Нам нужно чуть больше концентрации, чтобы забивать голы. Надеюсь, голы, которые мы забили «Пари НН», придадут мотивации перед дерби с ЦСКА», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 13 сыгранных матчей «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 22 очка.