Игрок «Пари НН» Майга: Илич — хороший специалист, он старался, но не получилось

Футболист «Пари НН» Мамаду Майга высказался о бывшем главном тренере команды Саше Иличе.

«Про Илича могу сказать только хорошее. Это хороший человек и специалист. Он хотел поставить атакующий футбол, чтобы мы больше прессинговали. У него не получилось, но он старался. Всё равно Илич — очень хороший специалист», — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Руководство нижегородского клуба 5 октября после матча 11‑го тура РПЛ с «Акроном» объявило об уходе Илича с поста главного тренера. Должность занял белорусский специалист Виктор Гончаренко.

«Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.