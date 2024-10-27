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Игрок «Пари НН» Майга ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы

Игрок «Пари НН» Майга ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал, когда сможет вернуться на поле после полученной травмы.

«У меня всё хорошо. Потихоньку начал интенсивную работу с мячом. Надеюсь, в ближайшее время буду в общей группе. Решили, что вернусь на поле во второй части сезона. Сейчас поля не такие качественные, скользкие, поэтому не будем рисковать. Буду ждать сборов с командой», — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Виктора Гончаренко набрала 12 очков в 13 матчах.

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