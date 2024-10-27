Полузащитник «Пари НН» Майга: верю, что с Гончаренко будет лучше, чем в прошлом сезоне

Хавбек «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга высказался о новом главном тренере клуба Викторе Гончаренко.

«Было нормальное общение с Гончаренко. Это очень хороший тренер. У него есть опыт, характер и дух. Как тренер он понимает, где находится. Если в последних матчах у нас что-то не получается, он старается объяснить. Сразу видно, что ребята работают с желанием и самоотдачей. Мне нравится, как играет команда. Но нужно ещё время. Я верю, что с ним будет ещё лучше, чем было в прошлом сезоне. Он знает и понимает наш чемпионат», — передаёт слова Майга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.