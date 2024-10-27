Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 13‑го тура РПЛ заявил, что его команде нужно проанализировать свои ошибки.

«Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило «Спартаку» более основательно приближаться к нашим воротам.

Но есть какое‑то движение, всё равно идём вперёд. Пищи для размышлений у нас много.

Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за «Пари НН», а не за «Спартак». Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.