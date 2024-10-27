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Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Пари НН» Гончаренко прокомментировал поражение от «Спартака»
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (0:2) в матче 13‑го тура РПЛ заявил, что его команде нужно проанализировать свои ошибки.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило «Спартаку» более основательно приближаться к нашим воротам.

Но есть какое‑то движение, всё равно идём вперёд. Пищи для размышлений у нас много.

Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за «Пари НН», а не за «Спартак». Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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