Шамар Николсон высказался о положении «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил нынешнее положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Мы ожидаем от себя большего. Сезон длинный, сейчас главное выигрывать и забирать свои очки. Не хочу искать оправданий. Мы знаем, на что мы способны, и желаем большего», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. Подопечные Деяна Станковича в 13 матчах одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 30 очков после 12 матчей.