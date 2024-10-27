Николай Наумов: Пьянич тормозит скоростную игру ЦСКА

Футбольный эксперт Николай Наумов отреагировал на ничью ЦСКА в матче с «Факелом» (0:0) в рамках 13-го тура РПЛ.

«Для меня не стало неожиданностью, что ЦСКА потерял очки в матче с «Факелом». Последние игры армейцев заканчивались со счётом 1:0, ведь ЦСКА начал очень мало забивать. Может, это является результатом перестроек, которые затеял Николич. Когда в команду приходит новый тренер, всегда происходят перестройки и не все футболисты понимают, что от них хочет тренер. Из команды ушёл Чалов, который мог сам решить эпизод, Файзуллаев стал мало забивать, и Обляков реже бьёт. Мусаев иногда выдаёт хорошие матчи, а в некоторых играх выглядит невзрачно. Если у команды упала результативность, то в игре появляется неуверенность.

Мне кажется, что присутствие Пьянича тормозит скоростную игру ЦСКА. Миралем играет в алиби-футбол, не давая длинных передач, сразу отдаёт пасы партнёрам рядом. А это замедляет игру, и у ЦСКА не получаются острые контратаки. Уже после замены Пьянича в матче с «Факелом» у армейцев ускорилась игра», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.