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Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» после травмы

Стало известно, когда Захарян может сыграть за «Реал Сосьедад» после травмы
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Хавбек «Реала Сосьедад» и сборной России Арсен Захарян, восстановившийся после травмы лодыжки, может вернуться на поле в матче 1/64 финала Кубка Испании в четверг, 31 октября. Игра начнётся в 23:00 мск.

Кубок Испании . 1-й раунд
31 октября 2024, четверг. 23:00 МСК
Хове Эспаньол
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсен тренируется, всё в порядке, готовится играть. Думаю, что в ближайшем кубковом матче он будет в заявке», — приводит слова представителя Захаряна Геннадия Голубина Metaratings.

В августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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