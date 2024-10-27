Игрок «Спартака» Бонгонда высказался о забитом мяче в ворота «Пари НН»

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда отметил, что игра с «Пари НН» (2:0) в 13‑м туре РПЛ получилась сложной.

«Была сложная игра, хороший соперник. Было очень важно победить, что мы и сделали. Я увидел, что голкипер ошибся, дальше обыграл один в один, воспользовался своей возможностью и забил мяч», — сказал Бонгонда в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что Бонгонда забил свой первый мяч в сезоне и был признан лучшим игроком встречи с нижегородцами.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 13 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.