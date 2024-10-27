«Химки» — «Динамо» Москва: Кутицкий отправил мяч в свои ворота на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются подмосковные «Химки» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Матч начался в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:4.

На 28-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счёт. Ответный мяч «Химок» спустя две минуты забил хавбек Лукас Вера, этот гол стал для него первым за подмосковный клуб. Затем, на 45+1-й минуте, нападающий Зелимхан Бакаев вывел хозяев вперёд, сравнял счёт на 45+3-й минуте защитник Роберто Фернандес. На 50-й минуте отличился форвард бело-голубых Артур Гомес. Увеличил преимущество московского клуба Муми Нгамалё. На 75-й минуте полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий отправил мяч в свои ворота.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Динамо» заработало 23 очка и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.