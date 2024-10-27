«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 9-го тура АПЛ

Сегодня, 27 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды назвали стартовые составы.

«Арсенал»: Райя, Парти, Уайт, Габриэл, Тимбер, Райс, Мерино, Троссард, Сака, Мартинелли, Хаверц.

«Ливерпуль»: Келлехер, ван Дейк, Конате, Диаз, Нуньес, Мак Аллистер, Салах, Джонс, Робертсон, Гравенберх, Александер-Арнольд.

На данный момент «Ливерпуль» располагается на второй строчке в чемпионате. Подопечные Арне Слота набрали 21 очко после восьми матчей. Лондонский «Арсенал» занимает четвёртое место с 17 очками. Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», заработавший 23 очка после девяти матчей.