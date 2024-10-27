Зоран Тошич отреагировал на результат матча ЦСКА — «Факел» в 13-м туре РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился своей реакцией на ничью армейцев с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ.

«Не вижу критичной ситуации для ЦСКА даже после ничьей с «Факелом». Впереди много туров. Понятно, что все ожидали победу, но лёгких соперников не бывает. Не вижу ничего страшного, всё впереди. У ЦСКА в этом сезоне всё идёт шаг за шагом. В следующих турах должны обязательно выиграть, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Тошича Metaratings.

Команды не смогли забить друг другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Спартаком».