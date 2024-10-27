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Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Локомотив М
Москва

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Алип, Нино, Мантуан, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Гонду, Кассьерра.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Баринов, Карпукас, Тикнизян, Батраков, Севикян, Воробьёв.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 12 матчей. «Локомотив» заработал 27 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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