Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: если у «Ростова» не будет результата, руководство может уволить Карпина

Дмитрий Радченко: если у «Ростова» не будет результата, руководство может уволить Карпина
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Радченко считает, что Валерий Карпин может быть уволен из «Ростова».

«У «Ростова» были такие игры в прошлом сезоне, с этим нужно разбираться. «Ростов» всегда был неуступчивой командой, но мы можем только догадываться, что происходит с ростовчанами в последних сезонах. Может, есть какие-то проблемы внутри клуба, ведь нестабильность не появляется просто так. Карпин — квалифицированный тренер и уже очень давно работает в «Ростове», а также он тренер сборной. Надо искать проблему в другом месте. Но если нужного результата не будет, то руководство «Ростова» может пойти на шаг для отставки Карпина», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Не думаю, что над Карпиным висит топор». Непомнящий — о возможной отставке из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android