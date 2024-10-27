Дмитрий Радченко: если у «Ростова» не будет результата, руководство может уволить Карпина

Бывший футболист Дмитрий Радченко считает, что Валерий Карпин может быть уволен из «Ростова».

«У «Ростова» были такие игры в прошлом сезоне, с этим нужно разбираться. «Ростов» всегда был неуступчивой командой, но мы можем только догадываться, что происходит с ростовчанами в последних сезонах. Может, есть какие-то проблемы внутри клуба, ведь нестабильность не появляется просто так. Карпин — квалифицированный тренер и уже очень давно работает в «Ростове», а также он тренер сборной. Надо искать проблему в другом месте. Но если нужного результата не будет, то руководство «Ростова» может пойти на шаг для отставки Карпина», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.