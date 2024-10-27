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Валерий Непомнящий: желательно, чтобы Пьянич играл за ЦСКА быстрее, но он не готов

Валерий Непомнящий: желательно, чтобы Пьянич играл за ЦСКА быстрее, но он не готов
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Отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Когда ЦСКА трудно, то футболисты сделают всё, чтобы перебороть и выиграть. А вчера было удаление и игра была в руках ЦСКА, но они не смогли одержать победу. Армейцам чего-то не хватает в атаке. Я понимаю недовольство Николича — он сводил ничью к тому, что футболисты не были мотивированы на максимум. Поэтому красно-синие сыграли ниже своего потенциала, ведь игра в атаке — козырь ЦСКА.

Наверное, есть разумное зерно в мысли, что Пьянич замедляет игру ЦСКА. Даже если он замедляет, то за счёт длинной передачи выигрывает лишний ход. Желательно, чтобы Пьянич играл побыстрее, но, видимо, ещё не готов так играть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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