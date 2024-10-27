Тренер «Ахмата» Ташуев: стал ли чемпионат сильнее? Без еврокубков тяжело сравнивать

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что без еврокубковых турниров нельзя понять, стал ли сильнее российский чемпионат. Также он прокомментировал слова тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о том, что футбол в России 20 лет идёт не туда.

«Это его личное высказывание. Не знаю, что он имел в виду. Я считаю, нормальный у нас футбол, всё хорошо. Стал ли чемпионат сильнее? Чтобы понимать, сильнее или слабее, надо играть в еврокубках. Мы там не играем, поэтому тяжело сейчас сравнивать», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.