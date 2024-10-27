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Тренер «Ахмата» Ташуев: стал ли чемпионат сильнее? Без еврокубков тяжело сравнивать

Тренер «Ахмата» Ташуев: стал ли чемпионат сильнее? Без еврокубков тяжело сравнивать
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что без еврокубковых турниров нельзя понять, стал ли сильнее российский чемпионат. Также он прокомментировал слова тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о том, что футбол в России 20 лет идёт не туда.

«Это его личное высказывание. Не знаю, что он имел в виду. Я считаю, нормальный у нас футбол, всё хорошо. Стал ли чемпионат сильнее? Чтобы понимать, сильнее или слабее, надо играть в еврокубках. Мы там не играем, поэтому тяжело сейчас сравнивать», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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