Александр Мостовой: Гильермо Абаскаль «закопал» Бонгонда, а он нормальный парень

Экс-хавбек московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника красно-белых Тео Бонгонда в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0). Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде.

– У Бонгонда первый гол в 13-м матче. Прорвало или разовый всплеск?

– Вы знаете, в принципе, Бонгонда в том году «закопал» [Гильермо] Абаскаль. Когда его купили – он играл, затем Абаскаль его «закопал». Помните, были слухи, что Бонгонда ищет команду, в сборную постоянно уезжает, ещё что-то. В принципе, парень неплохой, [Деян] Станкович пришёл и сразу начал ставить в основной состав: у него хорошая скорость, хороший дриблинг, левая нога неплохая.

– Может проблема Бонгонда в реализации?

– Ну а у кого из нас реализация хорошая, скажите. У нас у многих такая реализация. После того, что мы вчера увидели в матче «Реал» — «Барселона» – вот это реализация, вот это футбол – космос, где люди взрываются, бегут так, что болельщики не успевают их глазами догнать, обалдеть.

Бонгонда воспользовался подарком футболистов «Пари НН» и забил. На паузе, правильно делал, бум-бум, не торопился. Другой бы ударил, а он сделал так, как я всегда делал в футболе, – сделал паузу. Так что он нормальный парень, — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».