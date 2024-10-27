«Продолжаем серию весёлого футбола». Глава «Динамо» Гафин — о матче с «Химками»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (4:3). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

«Важные три очка. Мы продолжаем серию весёлого и медийно привлекательного футбола. Он привлекательный для болельщиков, с большим количеством забитых мячей. Конечно, он такой корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей. Важно, что набрали три очка. Нужно двигаться дальше и набирать свои очки, улучшать игру в обороне. В идеале хочется не пропускать и забивать как можно больше. Но самое главное — итоговый результат», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.