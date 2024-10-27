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«Продолжаем серию весёлого футбола». Глава «Динамо» Гафин — о матче с «Химками»

«Продолжаем серию весёлого футбола». Глава «Динамо» Гафин — о матче с «Химками»
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (4:3). Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 28'     1:1 Вера – 30'     2:1 Бакаев – 45+1'     2:2 Фернандес – 45+3'     2:3 Артур – 50'     2:4 Нгамалё – 73'     3:4 Кутицкий – 75'    

«Важные три очка. Мы продолжаем серию весёлого и медийно привлекательного футбола. Он привлекательный для болельщиков, с большим количеством забитых мячей. Конечно, он такой корвалольный для руководства команды с точки зрения количества пропущенных мячей. Важно, что набрали три очка. Нужно двигаться дальше и набирать свои очки, улучшать игру в обороне. В идеале хочется не пропускать и забивать как можно больше. Но самое главное — итоговый результат», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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