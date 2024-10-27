Гол Палмера помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ

Завершился матч 9-го тура АПЛ, в котором встречались «Челси» и «Ньюкасл». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. «Челси» одержал победу в матче со счётом 2:1.

На 18-й минуте отличился нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал Педру Нету. На 32-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Ньюкасла» Александр Исак с передачи Льюиса Холла. На 47-й минуте отметился голом полузащитник «Челси» Коул Палмер.

После этого матча в активе «Челси» стало 17 очков. Команда занимает четвёртое место в АПЛ. «Ньюкасл» с 12 очками идёт 12-м.