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Челси — Ньюкасл, результат матча 27 октября 2024, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

Гол Палмера помог «Челси» обыграть «Ньюкасл» в матче АПЛ
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Завершился матч 9-го тура АПЛ, в котором встречались «Челси» и «Ньюкасл». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. «Челси» одержал победу в матче со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Джексон – 18'     1:1 Исак – 32'     2:1 Палмер – 47'    

На 18-й минуте отличился нападающий «Челси» Николас Джексон, которому ассистировал Педру Нету. На 32-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Ньюкасла» Александр Исак с передачи Льюиса Холла. На 47-й минуте отметился голом полузащитник «Челси» Коул Палмер.

После этого матча в активе «Челси» стало 17 очков. Команда занимает четвёртое место в АПЛ. «Ньюкасл» с 12 очками идёт 12-м.

Турнирная таблица АПЛ
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