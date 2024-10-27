«Лацио» дома разгромил «Дженоа» в матче Серии А

Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:0.

На 21-й минуте отличился нападающий «Лацио» Тейянни Нослин, которому ассистировал защитник Нуну Тавареш. На 86-й минуте забил нападающий «Лацио» Педро Родригес. На 90+4-й минуте отличился игрок «Лацио» Матиас Весино, которому также ассистировал Тавареш.

После этого матча в активе «Лацио» 16 очков. Подопечные Марко Барони занимают шестое место после девяти матчей. «Дженоа» с шестью очками расположился на 18-й строчке.