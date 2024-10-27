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«Лацио» дома разгромил «Дженоа» в матче Серии А

«Лацио» дома разгромил «Дженоа» в матче Серии А
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Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Нослин – 21'     2:0 Родригес – 86'     3:0 Весино – 90+4'    

На 21-й минуте отличился нападающий «Лацио» Тейянни Нослин, которому ассистировал защитник Нуну Тавареш. На 86-й минуте забил нападающий «Лацио» Педро Родригес. На 90+4-й минуте отличился игрок «Лацио» Матиас Весино, которому также ассистировал Тавареш.

После этого матча в активе «Лацио» 16 очков. Подопечные Марко Барони занимают шестое место после девяти матчей. «Дженоа» с шестью очками расположился на 18-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
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